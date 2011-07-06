Fatma Şahin tek kadın bakan oldu!

T24- Dönemin Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Ökkeş Eruslu’nun, "Ya anam, bacım ne işin var senin bu kalabalığın içinde? Git işine, gücüne bak" dediği Ak Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu.

Gaziantep’in ilk kadın milletvekili ve kadın bakanı unvanını elde eden Fatma Şahin, SANKO Holding’de kimya mühendisi olarak görev yaparken eşi İzzet Şahin ile birlikte Ak Parti’nin kurucu üyesi oldu. Bu süreçte, partinin örgütlenme çalışmalarına aktif olarak katılan Fatma Şahin ile dönemin Ak Parti İl Başkanı Ökkeş Eruslu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Fatma Şahin daha sonra o diyalogu şöyle anlattı:

"Örgütlenme çalışmalarına katılanların tamamına yakını erkeklerden oluşuyordu. Ben de eşim ile birlikte bu çalışmaları katılıyordum. Bu nedenle de çalıştığım SANKO’dan sık sık izin almak zorunda kalıyordum. Bir gün o zamanki il başkanımız Ökkeş Bey bana, ’Ya anam, bacım ne işin var senin bu kalabalığın içinde? Git işine gücüne bak’ dedi. Ben de ’Başkanım siyaseti seviyorum’ dedim, gülüştük ve çalışmalarımı sürdürdüm."

2002 seçimlerinde Ak Parti’nin Gaziantep milletvekili aday sıralamasında 8’inci sıraya yerleştirilen Fatma Şahin, 7’nci sıradaki Metin Özkarslı’nın adaylıktan çekilmesi üzerine 7’nci sıradan TBMM’ye gitti. Bu seçimde Ak Parti Gaziantep’ten 8 milletvekilliği kazandı. Daha sonra Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı olan Fatma Şahin, seçim bölgesinde özellikle kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Son olarak Gaziantep’te 6 Mayıs’ta evlerinin önünde kaybolduktan sonra öldürülen 9 yaşındaki Fatma Demir’in ailesiyle yakından ilgilenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından acılı aileye ev hediye edilmesiyle sonuçlanan girişimiyle büyük sempati toplayan Fatma Şahin, mütevazi yaşamıyla tanınıyor.

Fatma Şahin’in kentteki beklentilerin gerçekleşerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak kabineye girmesi seçim bölgesi Gaziantep’te sevinçle karşılandı. Seçim döneminde rahatsız olmasına karşın propaganda faaliyetlerini aksatmayan ve Gazianteplilerin ’Fatma Bacı’ dediği Fatma Şahin, evli ve biri kız iki çocuk annesi.