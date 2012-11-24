Fatma Şahin: Nasırlaşmış yüreklerle sorunu çözemeyiz, vicdan toplumu olmak zorundayız

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) Kadın Platformu'nca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Şiddet Uluslararası Konferansı'nın açılışında konuşan Fatma Şahin, nasırlaşmış kalplerle ve vicdansız yüreklerle sorunların çözülemeyeceğini belirterek, "Sevgi, merhamet, vicdan, hoşgörü ve empati toplumu olmak durumundayız'' dedi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu, “Aile ve Şiddet” konulu Uluslararası Aile Konferansının 2.si olan “Aile ve Şiddet” Konferansı bugün başladı. 26 Kasım Pazartesi, Sonuç bildirgesi deklarasyonunun yayınlanması ile bitecek olan konferansa 15 ülkeden 30 akademisyen ve araştırmacı konuşmak üzere katılıyor.

'Evliliğin ilk 5 yılında boşanmalar fazla'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin; Aile ve toplumsal şiddet konusunda Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında şunları ifade etti; “Aile ve şiddet bütün dünyanın sorun olarak gördüğü bir konu. Bir araya geldik çözüm arıyoruz. Toplumda herkes söylüyor. Eğitim şart. Benim de her zaman söylediğim bir şey var; evlilik kararı insanın en önemli kararlarından biri ve bu karar ehliyet almaktan daha önemsiz olamaz. Bu kişiler karşılaşacakları sorunlarla nasıl başa çıkabilirler? Ne yapabilirler? Nerelere başvurabilirler? Bakanlık olarak Belediyeler Birliği ile yaptığımız protokol doğrultusunda evlenmek için bir araya gelen bireylere eğitim vereceğiz. Aile nedir? Kişilerin birbirlerinden beklentileri nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? Evliliğin ilk 5 yılında boşanmalar daha fazla olduğu için insanlarımız bu temel eğitimden çok istifade edecekler."

'Biz şiddetle ilgili temel bir yasa çıkartmak istiyoruz'

Bir eğitim seti, bir eğitimin modeli oluşturduklarını belirten Şahin, "Yaptırdığımız araştırmalarda Türkiye’deki boşananların %60’ının kimseye danışmadığını ama danışmak istediğini öğrendik. Aile Ombudsmanlığı sistemini geliştirdik. Burdur’da 25 aile üzerinde pilot çalışmasını yapıyoruz. Boşanmaya gelen 25 ailenin 5’ini danışmanlığımızla bu kararlarından vazgeçtiler. Boşanmalarda ekonomik krizin etkisi de hissedildi son yıllarda. Verilecek olan terapi ve danışmanlığın etkisi ile bu hızlıca alınan boşanma kararlarının önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Açık bir toplum olmaya karar vermişseniz, demokratikleşmeye karar vermişseniz, olayları iyi analiz etmek zorundasınız. Biz şiddetle ilgili temel bir yasa çıkartmak istiyoruz. Kadının ailesi ile birlikte mutlu olarak yaşayacağı bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Aile kutsal bir kurumdur. Onun için önce biz İstanbul Anlaşması’na imza attık. Tabii nasırlaşmış yüreklerle bu işi çözemeyiz. Sevgi toplumu, vicdan toplumu olmak zorundayız. Eğitimle de bu konuyu yönetip yürütmek istiyoruz. Biz 74 milyon insanın desteği ile bu işi çözebileceğimize inanıyoruz. Aile ve şiddet konusu medyanın gelişmesi ile birlikte kamuoyunda da daha görünür hale geldi. Biz oluşumunu yeni tamamlamakta olan bir Bakanlığız ve Bakanlığımızın sorumluluk alanı içerisinde çok farklı gruplar, profiller var. Çıkan bütün kanunların takipçisi olduğumuzu ifade ediyor" dedi.

'Farkındalığı artırmak'

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) Mustafa Yeşil de konuşmasında; “Aile içi şiddet ve sonuçlarına yönelik farkındalığı arttırmak ve sorunların farklı disiplinler perspektifinden incelenerek, problemin tespitini ve çözümünü gündeme getirmek amacıyla bu konferansı düzenledik. Konferansımızın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleşmiş olması da oldukça anlamlıdır.” sözlerine yer verdi.



Konferansın ilk oturumunda konuşmacı olarak; Konferansın ilk günü birinci oturum, BM Küresel Sivil Toplum Örgütleri Danışma Kurulu Üyesi Dr. Selma Acuner’in başkanlığında başladı. Doğu Almanya’daki değişim süreçlerinin Doğu Avrupa toplumları ile mukayeseli analizi üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Christine Kulke, Hindistan’da Hyderabad Osmania Üniversitesi’nde Ekonomi Profesörü Laxmi Narsimha Swamy, Polonya Poznan Üniversitesi Kültür Sosyolojisi Uzmanı Dr. Hanna Mamzer ile Belçika Milletvekili Mahinur Özdemir “Aile ve Şiddet: Uluslararası Yaklaşımlar” konulu tebliğlerini sundu.



GYV Kadın Platformu, 3 gün sürecek konferans ile kanun koyucuları, sivil toplum ve kamu kuruluşlarını, kanaat önderlerini harekete geçirmek suretiyle, aile kurumunun yeniden iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine müştereken katkı sağlamayı hedefliyor.

İçerisinde çözüm politikaları da bulunan bildirilere öncelik tanınacak konferansın oturum başlıkları; Aile ve Şiddet: Uluslararası Yaklaşımlar, Aile içi Şiddet ve Hukuki Boyutu, Çocuğa Karşı Şiddet ve Sonuçları, Aile ve Şiddet: Dini Perspektifler, Aile içi Şiddet ve Toplumsal Boyutu şeklinde belirlendi.