Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine tokat attığı yayınla ilgili konuştu: Neden tepki göstermedi?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, röportaj yaptıkları sırada HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e kameralar kayıttayken attığı tokatla ilgili tepkisiz kalmasının nedenini açıkladı. Olayı o sırada fark etmediğini belirten Şahin, "Ben bu olayı görseydim 'Ne oluyor ne yapıyorsunuz?' derdim" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin günlerce konuştuğu basın çalışanına şiddetin yaşandığı programda neler yaşandığını Şahin özetle şöyle anlattı:

“Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. 40 dakikam vardı ve tek amacım bu programı nasıl verimli geçirebilirimdi. Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya ‘sistem çöktü’ diyor. Ana monitörden bana dediler ki ‘Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını.’"

"Eleştirilere saygı duyuyorum. O zaman ne yapabilirdim? Fark etmiş olsaydım. Ayağa kalkıp sen ne yapıyorsun diyebilirdim. Ben bu sonradan gördüklerimi görmüş olsaydım en azından derdim ki ‘Ne oluyor ne yapıyorsunuz?’ derdim. Benim modum da; canlı yayındayız, sistem çöktü, biz ev sahibiyiz, sistemi çalıştıramadık, kendi arkadaşlarıma kızıyorum. En azından şuradan bu işi kurtaralım. Bunu da çok söyledim bir empati yapın dedim. Ben de ekranda çıktığı zaman gördüm bu kadar detaylı.

Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Canlı yayındayız, sistem çöktü ve doğru yönetmek zorundayım diyordum kendime. 40 dakika sürdü program. Rejideki kız bana dedi ki ‘Başkanım o kadar büyük bir tecrübe ki, siz olmasaydınız bu programı yapamazdık.' Keşke yapamasaydık. 'Teşekkür ederiz, sizi seviyoruz.’ Ben de ona ‘Ben de sizi seviyorum’ dedim. 'Allah razı olsun sizin becerinizle buraya geldik.' Onu söz anladığınızda beni affedebilirsiniz . Ben beni dinleyenlerin de affedeceğini düşünüyorum. Ama o kadar çok ağır eleştirilere maruz kaldık ki. Ama bizim olduğumuz alan hakikaten çok zor bir alan.

Şöyle bakıyorum. Ya çocuk kendi söylüyor başkan fark etmedi. Bir kriz var onu görüyorum bunu görüyorum. Muharrem Bey kıyamet koparıyor. Bu sabotaj diyor sistem çöktü diyor sistemi yönetemiyorum diyor. Rejideki kız diyor ki başkanım sen devam et. "

"Bu olay sonrası o kadar üzüldüm ki. Eşim bile olayı sonradan anlamış. Bir saniyelik bir olaydan farklı şeyler çıkartılmak istendi.”