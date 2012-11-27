Fatma Şahin: Çocuğa şiddete karşı erken uyarı sistemini hayata geçiriyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocuğa yönelik şiddet olmadan önce risk ve tehlikelere karşı baştan müdahale edilebilecek yeni bir sistemi hayata geçireceklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, sistemin TÜBİTAK'la birlikte yürütülen Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi (ÇETUS) adını taşıyacağını söyledi.

Şahin, Avrupa Konseyi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle düzenlenen "Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele" konferansındaki konuşmasının ardından gazetecilerin ÇETUS'a ilişkin sorularını yanıtladı.

Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için yeni bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Şahin, "Şiddet olmadan önce burada risk varsa, bir tehlike görülüyorsa baştan müdahale edebileceğimiz yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz" dedi.

Şahin, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK ile beraber yapılan çalışma, 6 ay önce başladı. 10 gün önce TÜBİTAK Başkanımız ve bu heyetle bir araya geldik. 2013 yılında bu projeye önemli bir mali kaynak ayırdık. Kalkınma Bakanlığı'ndan istediğimiz mali destekle ilgili hiçbir kısıtlama yapılmadı. Çünkü yeni dönem koruyucu ve önleyici tedbir.

Koruyucu hekimlik gibi hastalık olmadan önleyecek tedbirleri hayata geçirmek. Hem Aile Sosyal Destek Uzmanlığı'nı (ASDEP) hem de Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi'ni (ÇETUS) paralel götürüyoruz."

'Şiddete anında müdahale geliyor'

Bakanlık olarak ellerinde ailelerin sosyal ve ekonomik analizlerinin bulunduğunu anlatan Şahin, "Sisteme girdiğimiz zaman ailenin kaç çocuğu var, eğitime gidiyor mu gitmiyor mu, kaç yaşındalar, onların hepsini görüyoruz. Aile Sosyal Destek Uzmanlığı (ASDEP) Projesi'nde bir ailenin bir uzmanı olacak, o bağlantıyla çocuk tanı sistemini, o ailedeki çocuğun durumunu özel olarak uzmanlarımızla inceleyip tespit edip, tehlike varsa dönüp müdahale yapabileceğimiz bir sistem" şeklinde konuştu.

Projede, Adalet Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirten Şahin, "Veriler çok değişken. Ailelerin parçalanmış olması riski artırıyor. Cehalet, göç, ailenin içerisinde şiddet varsa bunun görünür olması bakımından bunların hepsi önemli. Ama tek tipçi toptancı bir yaklaşım değil. Her bir çocuk için kendi içinde uzmanımızın analizine göre geri dönüp tespit edebileceği bir sistem bu" ifadelerini kullandı.

Fail ve mağdur bir arada kalmayacak

Bakan Şahin, konferansta konuya ilişkin konuşmasında da şiddete maruz kalmış ve bir arada yaşayan çocukların bakım ve rehabilitasyon kısmını yeniden yapılandırdıklarını ifade etti.

Şahin, "Bu konuda eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Bilimin ve aklın ışığında bu çocukları nasıl rehabilite edeceğiz ve özgüvenlerini nasıl geliştireceğiz bunun çalışması içindeyiz. O yüzden mağdurun ve faillerin ayrıldığı, mağdurların ve faillerin kendi içinde cinsiyetine, yaşına göre

ayrıldığı ve bir arada kalmaması gereken grupların bir arada olmayacağı yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Şahin, 8 bin çocuğun bakım kurumlarından aile yanına yerleştirilmesi için özel çalışma yürüttüklerini, ayrıca 36 bin çocuğa maddi destek verdiklerini belirterek, hedeflerinin 2014 yılı sonuna kadar kurumlarda bakılan çocukların sevgi evlerinde bakılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bakan Şahin, konuşmasını "İstiklalimiz ve istikbalimiz olan çocukları çok önemsiyoruz ve önce çocuk diyoruz" sözleriyle tamamladı.