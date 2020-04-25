Fatma Şahin CHP'li belediyelere 'FETÖ ve PKK' benzetmesini kabul etmedi: Doğru bulmuyorum

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için 'FETÖ ve PKK' benzetmesi yapmasına ilişkin, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Erdoğan, caliliklerle koordine olmadıklarını söylediği CHP'li belediyelerin salgına karşı yardım girişimlerine "FETÖ ve PKK" benzetmesi yaparak tepki göstermiş, "Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" demişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, söz konuyu benzetmeyi 'kabul etmesinin mümkün olmadığını' söyledi.

Yavuz Oğhan'la Bidebunudinle programına konuk olan Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da oturulur konuşulur. Ki zaten söylendiğinde de böyle bir benetme üzerinden gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok bilmiyorum ama. böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum."