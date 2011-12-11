Fatma Şahin: Bunu yapanlar kesinlikle cezalandırılmalı

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İzmir'de bir kadının gözaltına alınıp karakola götürülmesinden sonra, darp edilmesine ilişkin, bir kadına karakolda şiddet uygulanmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.





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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Afyonkarahisar Valiliği'ne yaptığı ziyaretinden gazetecilerin İzmir'de bir kadının gözaltına alınıp karakola götürülmesinden sonra, darp edilmesine ilişkin sorusu üzerine sert konuştu. İzmir'deki olayı anlayabilmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Şahin, "Geçmişe bir bakmamız lazım, 80'li 90'lı yıllara bir baktığımız, zaman karakollarda yaşanan şiddet bizim en büyük sorunlarımızdan birisiydi. Ama 2000'li yıllarda karakollarda şiddete sıfır tolerans diye bir devlet politikası oluşturuldu. Orada bütün mekanizmalar hem siyasi irade hem de devlet, bunu çözecek şekilde kendi içinde yeniden yapılandırıldı" dedi.

"Bunu yapanların kesinlikle cezalandırılması gereken bir olay"



Yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini aktaran Şahin, "Kesinlikle bunu yapanların cezalandırılması gereken bir olay olarak görüyoruz. Çünkü bu kadar temel felsefenin içerisinde, tabii camia çok geniş, büyük camianın içerisinde birinin yaptığı bireysel bir hata ve o bireysel hatanın gereğinin hızlı bir şekilde yapacak siyasi irade ve devlet otoritesi vardır. Bundan dolayı da hemen akşama doğru sizlerde takip ettiniz, hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Ve görevden uzaklaştırıldı. Bundan sonraki süreçte böyle bir şeye niyetlenen varsa sonucunu gördükleri için büyük bir caydırıcılık getirecektir. Biz bunun birebir takipçisi olacağız. Hele bir kadına karakolda şiddet uygulanması kabul edilemez. Hızlı bir şekilde yapılması gereken bir irade beyan edilmesi gerekiyor. Burada zaten İçişleri Bakanlığımız bu konuda çok hassastır, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce de gerekli müdahaleler yapılmıştır, doğrudur" diye konuştu.

"Gereği yapılmıştır"



Artık açık bir topluma doğru gidildiğine değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kamuoyu algısı açık toplum her yerde ne varsa artık herkes medyanın yerel medyanın buradaki öngörüsü toplumu bilgilendirmesi de herkesin düzgün iş yapması işini iyi yapması ve görevi suiistimale götürmemesi gerekiyor. Bunu yaptığı zaman da hızlı bir şekilde açığa çıktı ve gereğinin yapıldığı gözüküyor. O yüzden bundan sonraki süreç, örnek açısından da önemlidir özellikle kolluk kuvvetlerinin karar alma mekanizmasında çözümün parçası olacak kişilerin sorunun bir parçası ise kabul edilmez ve gereğinin yapılması gerekir. Gereği de yapılmıştır."



