Fatma Şahin: Asıl değişimin erkeklerin zihninde olması gerekiyor

1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı ve Birleşmiş Milletler ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar' konferansında kız çocuklarının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin asıl değişimin erkeklerin zihninde olması gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Zeynep Bigehan'ın haberine göre, kız çocuklarının güçlenmesi ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi konusu da gündemdeydi.

Kız çocuklarının karşı karşıya olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarını vurgulamak amacıyla her yıl 11 Ekim’de Dünya Kız Çocukları Günü kutlanıyor. Türkiye, Peru ve Kanada’nın Birleşmiş Milletler’e yaptığı girişim sonucu 2011’den beri kutlanan bu özel günün amacı, kız çocuklarının güçlendirilmesi için yapılan sosyal, ekonomik ve politik yatırımın sürdürülebilir ve eşitlikçi kalkınma hedeflerine ulaşmak, nesilden nesile devam eden yoksulluk, şiddet, dışlanma ve ayrımcılık zincirini kırmak açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizmek. Bu vesileyle dün Hilton Oteli’nde Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women ortaklığında ‘Dünya Kız Çocukları Günü konferansı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner yaptı. Küresel barışa giden en önemli anahtarlardan birinin eğitim ve eğitimde cinsiyet eşitliği olduğuna vurgu yapan Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi:

“Bizim konuşmamız boş. Çocuklar her şeyi özetliyor. Tek yapmamız gereken onları duymak ve harekete geçmek. Bugün dünyada 500 milyon okuma-yazma bilmeyenkadın var. 200 milyon kadın reşit olmadan evlendirildi. Harekete geçilmezse 100 milyon kadın çocuk yaşta evlendirilecek. Eğitim hakkı elinden alınan çocuklar şiddete maruz kalıyor.

Tuba Büyüküstün:

"Eğitime devam eden çocuk şiddete karşı kendini daha iyi korur. Kız çocuklarına eşit haklarını verip eşit sevgi gösterirsek hayatta kendilerine bir yol çizerler. Kız çocuklarına yapılan yatırım, çarpan etkisi yapar, anne olarak daha aydınlık nesiller yetiştirirler. Sadece cinsiyeti yüzünden toplumun yarısını eğitimsiz bırakan toplumlar karanlık toplum kalmaya mahkûmdur. Bu toplumlar etraftaki ışıkları da söndürüyor. Küresel barışa giden en önemli anahtarlardan biri eğitim ve eğitimde cinsiyet eşitliği.”

Konferansta çocuklar kendi çözüm önerilerini de dile getirdi.

"Ortaokulu bitirseler çocuk ölümleri düşer"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde kızların gelişimi için özel önem verdiklerini söyledi. BM Genel Kurulu’nun, haklara erişimde geride kalan kızlara dikkat çekmek için 11 Ekim’i Kız Çocukları Günü ilan ettiğini anımsatan Malhotra “Kızlar için bir yıl ekstra okul geliri yüzde 10-20 arttırılabilir. Tüm kızlar ortaokulu bitirse çocuk ölümleri yarıya düşer” dedi.

Çözümler için doğru bilgi gerektiğinin altını çizen Malhotra; “Çocuklardan ve gençlerden özellikle de kız çocuklarından ne istediklerini de dinlemeliyiz. Sevgili çocuklar, hepinizin eşitlik ve barış içinde yaşamanızı istiyoruz. İçinizdeki güce inanın, biz de sizle çalışmak ve hiçbir kızı geride bırakmamak için çalışacağız. Cinsiyet eşitsizliğini, BM’nin Türkiye’deki 2016-2020 arasındaki en önemli çalışma konularından biri yaptık“ diye konuştu.

Konferansa Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM temsilcileri, kadın hakları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz gazeteci Lesley Abdela, CNN International’da kadın hakları üzerine yaptığı programlarla dikkati çeken Becky Anderson, uğradığı asit saldırısıyla kadına yönelik şiddetin küresel anlamda önemli bir sembolü olan Monica Singh, cinsel istismara maruz kalan Zimbabveli gençler için çalışan cinsiyet aktivisti Betty Makoni, cinsiyet eşitliği üzerine yazdığı “I’m a Girl” şarkısıyla tanınan UN Women Youth Champion Tennille Amor katıldı.

"Zayıf halka değil, birey"

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü konferansı için Türkiye’nin çeşitli illerinden kız-erkek 42 çocuk bir araya gelerek iki gün boyunca kız çocuklarının içinde bulunduğu durumu ve çözüm önerilerini konuştu. Çalıştaydan çıkan sonuçlar konferansın açılışında çocuklar tarafından sunuldu. Çözüm önerilerinden bazıları şöyle:

Öncelikle çocuklar, toplumun zayıf halkası olarak değil, birer birey olarak algılanmalı.

Kızlar yeteneklerini keşfetmeleri ve daha özgüvenli olmaları için bilinçlendirilmeli.

Aileler, çocuklarını büyütmek konusunda eğitim almalı.

Çocuklarla çalışan herkes cinsiyet eşitliği eğitimi almalı.

Kızların okula gönderilmesi için ailelere maddi destek sağlanmalı ve bu aileler yakından takip edilmeli.

Kız çocuklarını destekleyen ve onları koruyan kanunlar olmalı, bunları uygulamayanlara cezalar ve yaptırımlar getirilmeli.

Karma eğitim sistemi devam etmeli.

Okullarda toplumsal cinsiyet dersi konulmalı.

Ders kitapları toplumsal cinsiyet açısından tekrar gözden geçirilmeli.

Toplu taşıma araçlarında kızların güvenle yolculuk yapması için gerekli önlemeler alınmalı.

Yurtlarda çalışacak görevliler işe alınırken özel testlerden geçirilmeli .

Kız çocukları siyasete ve dine malzeme yapılmamalı.