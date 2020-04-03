Fatma Şahin: '65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı' fikri Mansur Yavaş'a ait

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önerisi sayesinde alındığını açıkladı.

Sözcü’den Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Fatma Şahin, aralarında Mansur Yavaş’ın da bulunduğu belediye başkanları tarafından oluşturulan ortak Whatsapp grubu aracılığıyla görüştüklerini belirtti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:“Sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık” dedi.

Fatma Şahin, Nevşin Mengü’nün “Sizin avantajınız da var, iktidar partisi mensubusunuz” sözlerine “Eyvallah elbette var. Ben yok diyemem ancak ben partilerine bakmadan tüm belediyelerimizle yardımlaşıyoruz” diye yanıt verdi.

Belediyelere gelen 'bağış toplama yasağı'

Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere getirilen 'bağış toplama yasağını' değerlendirdi.

Söz konusu kararı, "Yardımlaşmada mükerrerliği önlememiz lazım. Bakanlığın bir sistemi var. Kampanya tek sistem üzerinden yürümezse yardımı tabana yaymak ve ihtiyaç sahibine ulaşmak mümkün olamaz. Çift başlılık olmamalı" sözleriyle savunan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sanıldığı gibi bir yardım kampanyası yürütmediğini, Gaziantep Valiliği’nin öncülük ettiği kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Şahin, "Bizim kampanyamızın Ankara ve İstanbul'la olan farkı şu; Gaziantep Valiliği ayrı bir yardımlaşma sistemi kurmadı. Valilik, sosyal yardımlaşma sistemi üzerinden yürütüyor. İki ayrı hesap iki ayrı seferberlik yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden eleştirilerde bulunan Şahin, "Aktif olmak sürekli ulusal basına çıkıp konuşmak değil. Görevini bilmek ve gereğini yapmaktır. Derdimizi biz bakanlarla konuşuyoruz ve çözüm yolu arıyoruz. CHP'li belediyelerle de çok uyumlu çalışıyoruz" diye konuştu.