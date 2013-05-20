Fatma Şahin: 3 yılda 666 kadın aile içi şiddetten hayatını kaybetti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 2009-2012 yılları arasında aile içi şiddet sonucu 666 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Şahin, şiddet ve şiddet sonucu ölüm vakaları konusundaki güncel verilerin Adalet Bakanlığı UYAP, İçişleri Bakanlığı POL-NET ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın veri sistemi üzerinde toplandığını belirtti.

Şahin, İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet olaylarında 2009 yılında 171, 2010 yılında 177, 2011 yılında 163, 2012 yılında 155 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fatma Şahin, söz konusu rakamların, yalnızca erkek şiddeti ile hayatını kaybeden kadınları değil, aile bireylerinden herhangi biri tarafından gördükleri şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınları kapsadığını belirtti.

Boşanmalara ilişkin soruyu da yanıtlayan Şahin, şunları kaydetti:

“2008 yılında gerçekleştirilen 'boşanma nedenleri araştırması' ile evliliğin kuruluşunda, evlilik sürecinde ve evlilik ilişkilerinde eşleri anlaşmazlığa götüren geçimsizlik nedenlerinin detaylı olarak ortaya konulması ve buna karşı kalıcı ve etkili politikaların üretilmesi amaçlanmıştır.

Ailenin ekonomik yapısı, tüketim kültürü, kredi kartı kullanım alışkanlıkları ve ailenin ekonomik refahı gibi değişkenlerin diğer birçok değişkenle birlikte boşanmalar üzerinde etkisinin bulunduğu gözlemlenmiştir.

Diğer bütün sosyal olay ve olgularda da karşılaşıldığı gibi boşanma olgusunun ve istatistiklerinin tek bir değişkenle açıklanmasının mümkün olmadığı, araştırma sonuçları ile teyit edilmiştir. Boşanma olaylarındaki artış ya da azalışın sadece ailelerin ekonomik durumu ile açıklanması mümkün değildir.”