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Fatma nine, yaşına meydan okuyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Denizli, bahçesinde yetiştirdiği çeşitli sebze ve meyveleri satarak geçimini sağlıyor

18 Ekim 2017 12:44

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Denizli, bahçesinde yetiştirdiği çeşitli sebze ve meyveleri satarak geçimini sağlıyor.
Nazilli\'nin Yeşil Mahallesi\'nde oturan Fatma Denizli, bahçesinde nar, limon, portakal, domates, biber, patlıcan, maydanoz ve marul yetiştiriyor. Yaşına rağmen bir kenara çekilip oturmayan Fatma nine, her gün sabahtan itibaren toprağını çapalıyor, ürünlerini sulayıp bakımlarını yapıyor. Doğal ve organik üretim yapan Denizli, kızı Zeliha Denizli (55) ile birlikte yaşadığı evin geçimine katkı sağlıyor. Bahçede çalışınca kendini daha genç hissettiğini anlatan Denizli, \"Bu bahçeyi çocukluğumdan beri biliyorum. Yaklaşık 2 bin 600 metrekare büyüklüğünde. Nar başta olmak üzere limon, portakal, mandalina, ayva ve üzüm gibi meyveler yetiştiriyorum. Sera olan kısımda da domates, biber, patlıcan ekiyorum. Her gün sabah ezanında kalkıp çalışırım. Tamamen doğal olan ürünleri satarak geçiniyorum\" dedi.
Annesinin çocukluğundan beri toprakla haşır neşir olduğunu anlatan kızı Zeliha Denizli ise, \"Annem 82 yaşında ama çocukluğundan bu yana Nazilli\'de kendisine ait bahçesinde çalışıyor. Bu sayede hem sağlıklı hem dinç kalıyor. Bütün günü bahçesinde geçer. Ben de ona zaman zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama benim çalışmamı pek istemiyor. Bahçesine kimseyi sokmaz\" diye konuştu.

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