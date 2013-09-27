Fatma Koçak ve İrfan Bilgiç tahliye edildi

KCK basın davasının altıncı duruşmasında, DİHA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatma Koçak ve Fırat Dağıtım Çalışanı İrfan Bilgiç, yurtdışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi.

PKK'nın üst yapılanması KCK'ya ilişkin aralarında gazetecilerin de bulunduğu bulunduğu 22'si tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması görüldü.

2 sanığın savunmasını tamamlamasının ardından, saat 15.00'e kadar sanık avukatların talepleri alındı.

Belge ve delil yok

Tüm sanıkların avukatı Nazan Yaman, soruşturmalarda lehe ve aleyhe olan delillerin toplanılmasını gerektiğini ifade ederek, "Tüm sanıkların lehlerine olan hangi deliller toplanmıştır. İddiaların altını dolduran belge ve delil yok. Tüm tutuklu sanıkların tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Tüm sanıkların avukatı Sinan Zincir de, 22 tutuklu sanığın tahliyesinin, sürece çözüm olacağını ve barışa katkı sağlayacağını belirterek, 22 sanığın tahliyesini istedi.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı İsmail Işık, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfı, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve kaçma şüphelerinin bulunması ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı nedeniyle 22 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

İddianemade suç denilenleri bugün devlet yapıyor

Mahkemenin üç günlük duruşmanın ardından vereceği karar öncesi bugün tutuksuz yargılanan gazeteci Çağdaş Ulus ve Cihat Ablay savunmalarını yaptı.

Cihat Ablay savunmasını tercüman aracılığıyla Kürtçe olarak yaptı. Ablay savunmasına, "Savunmamı Kürtçe yapacağım, çünkü benim anadilim Kürtçe. Bugün bu yasak kalkmış ama başka engel çıkarılmış. Tercüman ücretini biz ödeyecekmişiz. Bu tutumu kınıyorum." dedi.

Ablay'ın tercümanlığını Sebahattin Avni yaptı.

Tüm sanıklar adına savunma yapan avukatlardan Ercan Kanar, iddianamenin bugünün gerisine düştüğünü söyledi. Kanar, "Anadilde savunma hakkını savunan haberler iddianamede yer almış. Bugün burada anadilde savunma yapılıyor. Öcalan'ın muhatap alınması yönündeki haberler iddianamede yer almış. Bugün Öcalan'ı muhatap alan bizzat devlettir." dedi.

Avukatlardan Ramazan Demir de iddianamede sık sık geçen "sözde gazetecilik faaliyeti" gibi kavramlarla ilgili yerli veya yabancı gazetecilik meslek kuruluşlarından bilimsel mütalaa alınmasını talep etti.

Yurtdışına çıkış yasağı

2 saatlik aranın ardından taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan gazeteci Fatma Koçak ve İrfan Bilgiç'in tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve mevcut delil durumunu gözönüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Tahliye olan Koçak ve Bilgiç'in yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti, sanıklar İsmet Kayhan ve Şerafettin Sümeli hakkında çıkarılan yakalama müzekkerelerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 28 Ekim 2013 saat 10.00'a erteledi.

KCK basın davası 20 Aralık 2011'de yapılan operasyonlarla başlamıştı. Aralarında Özgür Gündem, Azadiya Welat, Dicle Haber Ajansı gibi gazete ve ajanslarının çalışanlarının bulunduğu 36 kişi 24 Aralık 2011'de tutuklanmıştı.

İlk duruşma ise 10 Eylül 2012'de yapılmıştı. Yaklaşık bir yılda altı duruşma yapıldı.

Türkiye'de cezaevlerinde toplam 65 tutuklu gazeteci bulunuyor.