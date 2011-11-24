Fatma Ceren Necipoğlu için tören düzenlendi



T24 - Rio Arp Festivali'nde verdiği konser dönüşü 1 Haziran 2009 tarihinde Atlas Okyanusu'na düşen uçakta hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Fatma Ceren Necipoğlu için Fulya Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.









Cenazesi önceki gün İstanbul'a getirilen Necipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, sanat merkezindeki sahneye konuldu.



Törende konuşan Fatma Ceren Necipoğlu'nun ablası Ayşe İmre Tüylü, kardeşinin hayatını arp'a adadığını ifade ederek, kısacık hayatına başarılar sığdıran kardeşinin hayatının 1 Haziran 2009'da Atla Okyanusu'nun karanlıklarında noktalandığını söyledi.



Bugünün Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan Tüylü, sözlerine şöyle devam etti:

''Çok sevdiği öğrencilerini tüm yönleriyle nadide bir çiçek gibi yetiştirme çabası içinde olmuş bu alçak gönüllü eğitimciyi böyle bir günde uğurlamamız çok anlamlı olsa gerek. En büyük arzularından biri bu toprakların ezgileriyle, arpının müziğini birleştirmekti. Ne yazık ki kısa hayatı bu arzusunun gerçekleşmesine imkan tanımadı. Ancak, çok sevdiği vatanının toprağına kavuşan Ceren'imizi sevenlerinin kalplerine o güzel ezgilerini hep fısıldayacağına içtenlikle inanıyoruz.''



Arp Sanatı Derneği Başkanı Şirin Pancaroğlu da derneğin kurucu üyeleri arasında bulunan Ceren Necipoğlu'nun yurt dışından müzikle ilgili alabileceği en iyi eğitimi aldığını belirtti.



Sanatıyla ilgili uluslararası ödüller alan Necipoğlu'nun, aynı zamanda çok iyi bir eğitimci de olduğunu vurgulayan Pancaroğlu, onun hayatı boyunca daha çok konser verebilmek için girişimlerde bulunduğunu anlattı.



Pancaroğlu, ''Rio konserine çok orijinal bir seçki ve çok orijinal bir repertuvar ile katılmıştı. Batı ile Türk müziğini bir araya getiren yaklaşımlar Ceren'in çok ilgisini çekmişti. Son konseri de böyleydi. Bu Öğretmenler Günü'nde hepimiz biliyoruz ki, Ceren hayatına bedel çok yüksek bir frekanstan duyurdu arpın sesini. Hepimizin başı sağ olsun'' dedi.



Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cavcav da kısa hayatına birçok başarı sığdıran Ceren Necipoğlu'nun, aynı zamanda Anadolu Üniversitesine Arp Ana Sanat Dalını kazandırdığını ifade etti.



Necipoğlu'nun, sanata büyük katkılarının yanı sıra, pırıl pırıl sanatçılar da yetiştirdiğini kaydeden Cavcav, sadece Türkiye'nin değil, dünya sanatının genç ve başarılı bir sanatçısını kaybettiğini belirtti.



Cavcav, Necipoğlu'nun kurduğu bölümde onun adına yaraşır bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.



Törende daha sonra, İskoçyalı arp sanatçısı Catriona Mc Kay'in Ceren Necipoğlu'nun vefatı nedeniyle yaptığı ''Ceren için ağıt'' adlı beste, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.



Orkestra ayrıca, Necipoğlu için mini bir konser verdi. Konserin ardından orkestra üyeleri, Necipoğlu'nun cenazesinin önünden saygı geçişinde bulundu.



Tören boyunca Necipoğlu'nun 2 kız öğrencisi tabutun başında nöbet tuttu. Necipoğlu'nun tabutun yanında ayrıca Şirin Pancaroğlu'nun arpı konuldu.

Tören, Necipoğlu için saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.



Törenin sonunda Necipoğlu'nun annesi Selçuk Necipoğlu ile ablası Ayşe İmre Tüylü, Ceren Neipoğlu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Necipoğlu'nun cenazesi, daha sonra cenaze aracına konularak Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.













