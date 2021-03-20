Fatma Betül Sayan Kaya'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç olmadığını, Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu söyledi. Kaya, "Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız" dedi.

Kaya, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda aslolan İstanbul Sözleşmesi değil, bizim kendi hukukumuz ve bu konuda yapmış olduğumuz düzenlemelerdir. Kadına karşı şiddetle mücadele noktasında kararlılık olduğu müddetçe bu konuda hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır" diye konuştu.

"Muhalefet farklı anlamlar yüklemeye başladı"

2011'de uygulamaya alındığında hiç kimsenin İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmadığını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra İstanbul Sözleşmesi farklı tartışmaların mecrasına çekildiğinde muhalefet de farklı anlamlar yüklemeye başladı. 'İstanbul Sözleşmesi olmazsa bütün kadınlar mağdur edilecek, haksızlığa uğrayacak, şiddet meşru hale gelecek' gibi akıl almaz ve kabul edilemez iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin olması asla ve asla mümkün değil. 6284 sayılı yasamız gereğince kadını koruma kararları yürürlükte. Yasalarımızda değişen bir şey yok. Yasalarımızda kadına karşı şiddet konusunda her şey mevcut. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi bu yasaları yürürlükten kaldırmıyor."

"Türkiye'nin aile yapısını hedef alan noktaya çekildi"

Kaya, "Gelinen noktada sözleşmedeki bazı kavramların, Türkiye'nin aile yapısını hedef alan, toplum ve aile değerlerine uygun olmayan eylemlerin ve söylemlerin olduğu noktaya çekildiğini gördük. İstanbul Sözleşmesi, bazı odaklar tarafından cinsiyetsizliğin ve kadın ile erkek düşmanlığının arka planı haline getirildi. Bu bakımdan sözleşmenin feshedilerek kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konusunda kararlılıkla çok daha iyi ve net adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.