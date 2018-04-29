Fatimalı çoban çocuklar aziz ilan edildi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, 100 yıl önce Meryem Ana'yı görüp mesajını ilettikleri iddia edilen Portekizli iki çocuğu aziz ilan etti.

Portekiz'in Fatima kentinde Papa tarafından yönetilen ayinle, Jacinta ve Francisco Marto kardeşler azizlik mertebesine yükseltildi.

Fatimalı çoban çocuklar Jacinta Marto ve Francisco Marto ile kuzenleri Lucia do Santos'un 13 Mayıs-13 Ekim 1917 tarihleri arasında birkaç kez Meryem Ana'yı gördükleri iddia ediliyor.

O tarihte sırasıyla 7,9 ve 10 yaşlarında olan Jacinta, Francisco ve Lucia, bir tarlada beliren "beyazlar içindeki" Meryem Ana'nın kendilerine bir dizi mesaj ilettiğini söylemişti.

Jacinto ve Francisco birkaç yıl sonra grip salgınında hayatlarını kaybederken, "Meryem Ana'nın mesajını" dünyaya taşımakta büyük rol 2005'e kadar yaşayan Lucia'ya düşmüştü.

Lucia dos Santos'un da ölümünün üzerinden yeterli süre geçmesi ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından aziz ilan edilmesi bekleniyor.

Hayatını bir manastırda geçiren Lucia dos Santos, Meryem Ana'nın kendilerine açıkladığı "3 sırrı" yazıya dökmüştü. Bu sırlardan ikisi 1942'de yayımlanmış, 3. sır ise mühürlenerek Vatikan'a yollanmıştı.

Lucia'nın anlatımına göre ilk sır, Meryem Ana'nın kendilerine cehennem görüntüleri göstermesiydi. İkinci sır, 1917'de devam eden Birinci Dünya Savaşı'nın biteceği ancak "Papa 11. Pio döneminde daha beter bir savaşın başlayacağı" şeklindeydi.

Bu "kehanette" ayrıca dünya barışı için "Rusya'nın dine döndürülmesi" çağrısı yer alıyordu ve "aksi halde Rusya hatalarını dünyaya yayacak, savaşları ve Kilise'ye yönelik zulümleri körükleyecek" deniliyordu.

1922-1939 yılları arasında görev yapan Papa 11. Pio döneminde gerçekten de İkinci Dünya Savaşı patlak verse de, Lucia dos Santos'un bunu 1942'de, savaş başladıktan sonra yayımlaması sonradan eklenmiş olabileceği şeklinde de yorumlanıyor.

Rusya ile ilgili ifadelerin de Katolik Kilisesi tarafından komünizme karşı destek toplamak için kullanıldığını savunanlar da var.

3. sır ise kehanetlerin en tartışmalısı. Lucia dos Santos'un 1944'te kaleme aldığı bu sır mühürlenerek, ilk olarak Portekiz'deki Katolik Kilisesi yetkililerine, ardından da 1957'de Vatikan'a iletilmişti.

Lucia'nın sırrın 1960'ta açıklanmasını istediği belirtilse de Vatikan yıllarca bu sırrı gizli tutmuştu. Bu da 3. sırrın dünyanın sonuyla ya da Dünya dışında yaşamla ilgili bir kehanet içerdiği gibi spekülasyonlara neden olmuştu.

3. sır ancak 2000 yılında, dönemin Papası 2. Giovanni Paolo'nun isteği üzerine açıklanmıştı. 2. Giovanni Paolo, 3. sırrın şahsen kendisini ilgilendiren bir kehanet olduğuna inanıyordu. 3. sırda bir papanın öldürüleceği kehaneti yer alıyordu.

2. Giovanni Paolo, bu kehanetin Mehmet Ali Ağca'nın kendisini 13 Mayıs 1981'de vurmasını anlattığını düşünüyordu.

Papa'nın vurulduğu 13 Mayıs tarihinin Meryem Ana'nın Fatimalı çocuklara ilk göründüğüne inanılan günün yıldönümü olması da bu tezi desteklemek için kullanılıyordu.

Papa 2. Giovanni Paolo, kehanetin aksine kendisinin ölmemesini ise Meryem Ana'nın müdahalesi olarak görüyordu.

Suikast girişiminde kullanılan bir kurşun halen Fatima'daki Meryem Ana heykelinin tacına yerleştirilmiş halde bulunuyor.