Fatima gerginliği

T24-



Kara propagandaya başladılar



Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, önceki gün “Türkiye’deki kampların tecavüz ve işkence dolu tecrit merkezlerine dönüştüğü” başlığıyla bir haber yayınladı. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın büyük tepkisini çeken, gerilime yol açan haberde dört çocuk annesi, soyismi belirtilmeyen Fatima, Türkiye’deki kamplarda ilk iki gün iyi ağırlandığını, ancak altı günden sonra kötü muamele gördüğünü iddia etti.Fatima’ya göre Suriyeli Samer Asfour’le ve Muhammed isimli iki adam çadırlarına gelip, kendileriyle gelmelerini istedi, daha sonra tecavüz etmeye kıyafetlerini çıkarmaya yeltendi. Ertesi gün Samer, kendisini çadırdan alıp tecavüz etti. Samer’den Suriye’ye geri gitmesi için kendisini bırakması istedi. Ancak Samer, kendisini çıplakken video kayıt altına aldığını söyledi. Ayrıca kendisiyle kalmazsa 3 ve 13 yaşındaki kızlarına tecavüz etmekle tehdit etti.Fatima’nın iddiaları bununla da kalmıyor. Habere göre Samer, Fatima’ya, “kampı koruyan Türk askerleri seni istiyor” demiş. Samer, Fatima’ya tecavüz eden bir Türk’ten para almış. Fatima, 70’ten fazla genç kızın Türk kamplarında tecavüz edildiğini, her türlü zulüme maruz kaldığını söyledi.Suriye basınındaki iddialara Dışişleri Bakanlığı, jet açıklamayla tepki gösterdi: “Haberler üzüntü ve esefle karşılanmıştır. Kara propaganda, yalan ve ifrit aranıyorsa, bu haberin verdiği mesaj eşsiz bir emsal oluşturmaktadır... Hukuk devleti olmanın gereği olarak, Türkiye’nin ilgili makamları, SANA’da yayınlanan haberle ortaya atılan iddiaları araştıracaklardır. İddia sahibinin (Bayan Fatima) ve haberde adı geçen diğer şahıslara ait kimlik bilgilerinin iletilmesi talep edilmiş, ayrıca, Bayan Fatima ile Büyükelçiliğimiz veya Halep Başkonsolosluğu yetkililerinin mülakat gerçekleştirebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması istenmiştir.”Başbakan Erdoğan, Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavi gören Suriyeli vatandaşlara kötü muamele yapıldığına dair çıkan haberlerden de Esad yönetimini sorumlu tuttu. Bu haberleri kara propaganda olarak değerlendiren Erdoğan “Suriye yönetiminin Türkiye’ye yönelik bir kara propaganda başlatmış olması çok çirkin. Bizim mevcut yönetime olan güvenimiz artık kalmamıştır. Şu anda Suriye yönetimiyle görüşmelerimi kesmiş vaziyetteyim. Türkiye’ye dönüşte Hatay kampını gidip ziyaret edeceğim.”