 FATİH'TEKİ DÖVİZ BÜROSU SOYGUNU (arşiv)

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK - Alper KORKMAZ İstanbul, DHA

Fatih\'te 17 Aralık\'ta silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. İçerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı yaklaşık 1 dakika içinde çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü dökümü

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ARŞİV

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

-Uzaktan kumandalı kapının açılması

-Soyguncuların içeri girmesi

-Bir soyguncunun gözlemcilik yapması

-Gözlemcilik yapan soyguncunun otel çalışanlarına silah doğrultması

-Soyguncuların çelik kasayı taşımaları

-Olay yerinden kaçmaları

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Polis ekiplerinden detay görüntüler

-Döviz bürosundan görüntü

-İşyeri sahibi ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

