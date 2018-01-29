 FATİH'TEKİ DÖVİZ BÜROSU SOYGUNU (arşiv)

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK - Alper KORKMAZ İstanbul, DHA
Fatih\'te 17 Aralık\'ta silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. İçerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı yaklaşık 1 dakika içinde çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü
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ARŞİV
-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
-Uzaktan kumandalı kapının açılması
-Soyguncuların içeri girmesi
-Bir soyguncunun gözlemcilik yapması
-Gözlemcilik yapan soyguncunun otel çalışanlarına silah doğrultması
-Soyguncuların çelik kasayı taşımaları
-Olay yerinden kaçmaları
-Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
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-Olay yerinden detay görüntüler
-Polis ekiplerinden detay görüntüler
-Döviz bürosundan görüntü
-İşyeri sahibi ile röportaj
-Muhabir anonsu
-Genel ve detaylar