Fatih'teki bisikletçiler çarşısında büyük yangın: Zararımız felaket!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda dün yangın çıktı. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Ünlü Bisikletçiler Çarşısı'ndaki bisikletler, bebek arabaları küle döndü. Esnaf, "Zararımız felaket" dedi.

Yangın dün saat 09.30 sıralarında çıktı. Haşim İşçan Geçidi'nde bulunan Bisikletçiler Çarşısı'ndaki bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Bisiklet ve bebek arabalarının bulunduğu depodaki yangın büyüyerek iki dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen fatih itfaiyesi yetersiz kalınca Bayrampaşa, Beyoğlu, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın nedeniyle alt geçidi dumanlar kapladı. Taksim istikameti trafiğe kapatıldı. Takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı.

Elektrik kontağı şüphesi

Bisikletçiler Çarşısı'ndaki yangının bir dükkanın elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor. Can kaybının yaşanmadığı yangında esnaf mallarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Esnaf, el birliğiyle alevlerin henüz sıçramadığı bisiklet ve bebek arabalarını kurtarmaya çalıştı. Yangın nedeniyle bir çok bisiklet ve bebek arabası küle dönerken dükkanlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"Zararımız felaket"

Olay sırasında dükkanda olan esnaflardan Lokman Şahintürk, “Elektrikten. Elektriği kestim şarteli kestim dışarı çıktım. 10 dakika içinde duman her yeri kapladı. Zararımız felaket. Çocuk arabaları bisikletler ne varsa yandı” dedi.

Bisikletler, bebek arabaları yandı

Yangına müdahale etmeye çalıştığını ama başarılı olamadığını söyleyen Cemil Gündoğan, “Hiç anlamadık bir anda elektrik kontağından çıktı. Hemen kontağı kapattık. Su atmak istedik ama alan dardı. Bir anda tutuştu. Alev yüzümüze vurdu. Hemen itfaiyeyi aradık ama itfaiye biraz tersten geldi. Ben süs havuzundan su alıp atmaya çalıştım ama olmadı. Bebek arabaları yandı” diye konuştu.

Esnaf Ömer Karasoy ise, "Alev çıkıyordu. İki kova su attım içeri girmeye çalıştık ama yok depo dar. Bebek arabaları oto koltuklar yandı. İçeri girilmiyor zaten” şeklinde konuştu.

Öte yandan, yangın nedeniyle Haşim İşcan alt geçidi trafiğe katıldı. Saatlerce duran trafik itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Haber-Kamera: Sinan Bilgili-Zeki Günal-İstanbul DHA)



