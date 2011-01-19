-FATİH'TE YİNE FUHUŞ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Fatih'te fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 25 kişi yakalandı. Aksaray'da bir eğlence yerinde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Eğlence merkezindeki 15'i kadın toplam 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların Rus, Ukrayna ve Türkmenistan uyruklu oldukları, kadınlardan 2'sinin Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Şubeye getirilen şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edileceği, yabancı uyruklu olanların ise yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.