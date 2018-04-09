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Fatih'te yangın; mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te 5 katlı binanın 3'üncü katındaki çıkan yangın paniğe yol açtı

09 Nisan 2018 03:00

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te 5 katlı binanın 3\'üncü katındaki çıkan yangın paniğe yol açtı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın söndürüldü.
Yangın, Şehremini Mahallesi Ayıkfırını Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3\'üncü katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Evden dumanların çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, aracını sokağa bırakıp yangının bulunduğu bölgeye gidince itfaiye aracı olay yerine ulaşmada güçlük çekti. Polisin aracını kaldırmasının ardından itfaiye aracı olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak binada mahsur kalanları merdiven uzatarak kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen biri yaşlı kadın 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. 
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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