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Fatih'te yanan bina çöktü, itfaiye erleri ölümden döndü

Tamamen yanan binanın ön cephesi, soğutma çalışmaları sırasında büyük bir gürültüyle çöktü

12 Nisan 2015 23:11

İstanbul Fatih'te kullanılmayan 3 katlı tarihi ahşap bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu. Onlarca itfaiye eri, söndürme çalışmaları sırasında çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Fatih Zeyrek Mahallesi, Zeyrek Mehmet Paşa Sokak Numara 16'da bulunan 3 katlı ahşap binada, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap binanın tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Sokakta büyük bir korkuya neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Doğan Haber Ajansı'ndan Özkan Arslan'ın haberine göre, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldığında, binanın sadece iskeleti kaldı.

 

Önce hortum patladı sonra bina çöktü

 

Söndürme çalışmaları sırasında itfaiyenin peşini aksilikler bırakmadı. Sokakların dar olması nedeniyle arka arkaya dizilen itfaiye araçlarından, binanın olduğu yere hortumlar uzatıldı. Bu sırada kopan bir hortum, itfaiye erlerine zor anlar yaşattı. Kontrolden çıkan hortumdaki tazyikli su, itfaiyecilerin ve çevredekilerin üzerine geldi.

Hortumu kontrol altına alan itfaiye erleri, bu kez de saniyelerle ölümden döndü. Tamamen yanan binanın ön cephesi, soğutma çalışmaları sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın önünde bulunan onlarca itfaiye eri, sağa sola kaçışarak molozların altından kalmaktan son anda kurtuldu. 

 

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