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FATİH'TE 'ULUBATLI - 7' ASAYİŞ DENETİMİ

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli, 'Ulubatlı - 7' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirdi

11 Ekim 2018 20:32

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli, \'Ulubatlı - 7\' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirdi. 
İlçe genelinde yapılan, helikopter destekli denetimlere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilçelerden polisler katıldı. Saat 15.00 ile 17.00 arası düzenlenen denetimler Fatih\'in işlek yerlerinden Cibali, Fener ve Unkapanı bölgelerinde yapıldı. Ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurdu, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ayrıca asayiş ekipleri kıraathane ve kafelerde denetimler yaptı. 

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin sokaklarda GBT yapması
-Ekiplerin kahvehanelerde GBT yapması
-Ekiplerin üst araması yapması
-Genel ve detay görüntüler

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