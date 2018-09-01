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FATİH'TE TOMA DEVRİLDİ

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA Fatih'te virajı alamayan TOMA devrildi

01 Eylül 2018 11:36

 

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA
Fatih\'te virajı alamayan TOMA devrildi. Kazada TOMA\'da bulunan polisler yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA\'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA\'yı kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-TOMA\'dan görüntü
-Trafikten görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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