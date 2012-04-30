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Fatih'te ses bombası patladı: 1 kişi yaralı

Fatih'te İŞKUR binasının önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu, bir temizlik işçisi yaralandı

30 Nisan 2012 12:48

Unkapanı Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı Kendir sokak bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ek hizmet binası önüne bırakılan bir paketi kaldırmaya çalışan belediye temizlik işçisi Sadık Mandal (35), meydana gelen patlama sonucunda yaralandı.

Yaralı Mandal, ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen bomba uzmanı ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamaya ses bombasının neden olduğu belirlendi.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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