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 FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Fatih'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi

09 Ocak 2018 21:53

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)
Fatih\'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih\'te aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 500 litre sahte içki ve bin şişesi satışa hazır, yaklaşık 9 bini boş olmak üzere toplam 10 bin içki şişesi ele geçirildi. Polis, sahte içkilere el koyarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. El konulan sahte içkiler ve şişler, kamyonete yüklenerek götürüldü.

Görüntü dökümü:
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- Depodaki sahte içki şişeleri
-Dolu ve boş olan içki şişelerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin içki şişelerini incelemesi
-İçki şişelerinin kolilerle kamyonete yüklenmesi
-Detaylar
 

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