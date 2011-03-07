-FATİH'TE RESTORAN YANGINI İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Fatih'te bir restoranın baca bölümünde başlayan yangın maddi hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Eminönü Çatalçeşme Sokak'ta bir restoranın baca bölümünde çıkan yangın, iş yerinin ikinci katına sıçradı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi sonucu olay yerine gelen Fatih ve Eminönü itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının, bacanın tıkanması nedeniyle meydana geldiği, restoranın ikinci katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.