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FATİH'TE PTT ŞUBESİNDEN SOYGUN İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2010 00:10

-FATİH'TE PTT ŞUBESİNDEN SOYGUN İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Fatih'teki bir PTT şubesi, silahlı bir kişi tarafından soyuldu.  Alınan bilgiye göre, Karagümrük Derviş Ali Mahallesi Can Feda Cami Sokak'taki PTT şubesine, mesai  bitiminde gelen bir kişi, görevlilere polis kimliği göstererek kapıyı açtırdı.  İçeriye girdikten sonra güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getiren bu kişi, kasadaki 9 bin lirayı alarak kaçtı.  Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik görevlisinin ifadesine başvuran polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. 

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