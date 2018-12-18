Fatih'te pet shop'ta  yangın : 1 yaralı (1)

Ersan SAN / İSTANBUL DHA-FATİH\'te hayvan yemi satılan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında 1 kişi yaralandı.

Olay saat 16.15\'te meydana geldi. Fatih Seyit Ömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak\'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Ardından iş yerinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Pet shop olarak belirtilen iş yerinde hayvan bulunmadığı, yem satışı yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)