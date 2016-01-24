Fatih'te park halindeki 7 lüks araç kundaklandı

İstanbul Fatih'te gece otopark içerisinde park halinde bulunan biri cip 7 lüks araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Tamamen yanan lüks araçlarda büyük hasar meydana geldi.

DHA’dan Soner Hasırcıoğlu’nun haberine göre, Fatih'te gece otopark içerisinde park halinde bulunan biri cip 7 lüks araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.00 sıralarında, Fatih Şeysuvarbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler Kumluk Sokak'ta bulunan bir açık otoparkın içine gelerek park halindeki 7 lüks aracın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Mahallede oturan vatandaşlar alevlerin sardığı araçları görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Araç sahipleri ise çaresiz bir şekilde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Benzin döküp kaçıyorlar

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Ahmet Demirtuğ, "O taraftan geliyorlar yüzleri maskeli 7 tane arabaya benzin döküyorlar, yakıp kaçıyorlar. Kadınlar bağırınca kalktık geldik. Baktık yanıyor itfaiyeye haber verdik" dedi. Olay sonrası zarar görmeyen diğer park halindeki araçların sahipleri gelerek araçlarını otoparktan çıkardığı görüldü. Yanan araçlarda büyük hasar meydana gelirken, polis ekipleri çevrede şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yanan araçlar cep telefonu kamerasında

Açık otoparkta meydana gelen kundaklama sonrası alev topuna dönen araçların yanma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanan araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldiği görülüyor. Görüntüyü çeken vatandaşların ise panik halinde konuşmaları duyulurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.