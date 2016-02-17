Fatih'te pansiyonda yangın; 5'i ağır 10 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te Aksaray Mahallesi Manastırlı Rıfat Sokak'ta Afrika kökenlilerin kaldığı 6 katlı bir pansiyonda yangın çıktı. Yangında 5'i ağır 10 kişi yaralanırken binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA’nın haberine göre, yangın, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle zemin katta çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yoğun dumandan etkilenenler itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarılarak ambulansa konuldu.

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve dumandan etkilenen onlarca kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Bir kişi ise panikle 3. kattan atladı. Tenteye çarpan kişi yaralandı. Yangın, Fatih itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de yaralandı. Binanı daha önce iş hanı olduğu daha sonra pansiyona çevrilerek Afrika kökenli kişilere kiralandığı öğrenildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.