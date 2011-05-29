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FATİH'TE OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A)

29 Mayıs 2011 18:39

-FATİH'TE OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Fatih'te denize düşen otomobildeki bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Çatladıkapı sahilinde, Hamit Yamaç (23) ile Semanur Alan'ın (24) bulunduğu park halindeki 34 ZE 8741 plakalı, plakasından engelli bir kişiye ait olduğu anlaşılan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar polise haber verdi, denize giren bazı vatandaşlar Semanur Alan'ı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen İstanbul Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları, Hamit Yamaç'ı araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapılan Yamaç kurtarılamadı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Semanur Alan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Yamaç'ın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.  Otomobil, itfaiyenin vinçiyle çıkarıldı. Görgü tanıklarından 14 yaşındaki Semih Erde, aracın düştüğünü görünce denize atlayıp Semanur Alan'ı kurtarmaya çalıştığını, daha sonra bir kişinin daha denize atlayarak kendisine yardım ettiğini söyledi.

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