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Fatih'te otel yangını İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2011 00:59

-Fatih'te otel yangını İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Fatih'te bir otelin ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi, itfaiye tarafından tahliye edildi. Laleli Şehzadebaşı Caddesi 17 numaradaki beş katlı bir otelin, ikinci katında yangın çıktı. Otel çalışanlarının durumu polise haber vermesi üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven araçlarıyla yukarı katlarda mahsur kalan 15 kişi, tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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