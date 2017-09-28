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FATİH'TE NARKOTİK OPERASYONU

Haber- Kamera : Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi

28 Eylül 2017 08:45

Haber- Kamera : Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheliyi yakalamak için 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timlerinin de destek verdiği görüldü. Operasyon kapsamında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Sürgücüler Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında bulunan bir daireye giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sırasında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.


Görüntü Dökümü:
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- Operasyon yapılan adres
- Özel harekat polislerinin içeri girmesi
- Özel harekat polisinin önlemi
- Genel ve detaylar 

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