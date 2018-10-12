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FATİH'TE KORKUTAN YANGIN (1)

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Farih'te çanta satışının yapıldığı bir işhanında çıkan yangın korkuya yola çatı

12 Ekim 2018 00:17

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Farih\'te çanta satışının yapıldığı bir işhanında çıkan yangın korkuya yola çatı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Eminönü Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir işhanında saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı işhanındaki yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 

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