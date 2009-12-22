Fatih'te kargalar avlanıyor

‘Besle kargayı oysun gözünü’

Karga ölülerinde saçma izlerine rastlanması mahallede tüfekli birinin sistemli olarak karga avladığı görüşünü güçlendirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Fatih Belediyesi temizlik görevlisi Kemal Çorlu, “10 günde üç-dört karganın ölüsünü kaldırdım. Bu katliamı birileri durdurmalı” dedi. Mahalleliye göre çoğunlukla Kocasinan Caddesi’ndeki Koca Korkut Otoparkı’nda bulunan ölü kargalar, çevrede oturan biri tarafından av tüfeği ya da saçma atan havalı tüfekle öldürülüyor. Koca Korkut Otoparkı’nın görevlisi Erdal İkinci, “Nereden ateş edildiğini belirleyemedik. Bazı günler altı karga ölüsünü çöpe atıyorum. Bazılarını kediler alıp götürüyor” dedi. Hayvan haklarını savunan derneklere başvurduklarını belirten su bayii Arif Taşar, “Polisten yardım istedik ama bize kargaları öldürenin nereden ateş ettiğini ve eşgalini sordu. ‘Bilmiyoruz’ deyince de ‘Yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi” diye konuştu.Kargalar, Yeni Zelanda ve Büyük Okyanus adaları hariç, dünyanın her yerinde bulunur. Kargalar hemen hemen her şeyi yer. Çöplükleri karıştırır, günde 300 gramdan fazla yiyecek tüketir. Ceviz, palamut, incir gibi orman ürünleri tüketirken, bu ürünlerin yayılmasını da sağlayarak doğaya katkıda bulunur. Karga ekinlere zarar verir fakat ekin zararlılarını yiyerek çiftçilere fayda da sağlar. ‘Hain’ olduklarına inanılan kargalar için “Besle kargayı oysun gözünü” şeklinde bir atasözü vardır.