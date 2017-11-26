FATİH'TE KALDIRIMDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Fatih\'te gece saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu.
Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi Şırlağan Sokak\'taki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yerdeki cesedin görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar