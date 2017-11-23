T24 LogoT24 Logo
Gündem

FATİH'TE KAFELERE DENETİM; SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  Fatih'te kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi

23 Kasım 2017 18:40

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
Fatih\'te kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım Salı günü ilçede bulunan kafelerde denetim yaptı. Polis baskını sırasında bir kafenin ofis kısmında masanın bölmelerine gizlenmiş 6 tabanca, pompalı tüfek, 110 mermi ve fişek ile 30 gram kokain ele geçirdi. Ekipler A.Y. ve A.A.G.\'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü:
------------------------
(POLİS KAMERASI)
//////////////////////////////
-Polis ekiplerinin arama yapması
-Ekiplerin masayı açması
-Masanın içinden çıkan silahlar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIKameraDHA  FatihEmniyet MüdürlüğüKasım SalıPolisEkiplerPolistekiDökümü POLİS KAMERASI Polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24