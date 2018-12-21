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FATİH'TE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA Fatih'te yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri otellere satan 1'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

21 Aralık 2018 13:21

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Fatih\'te yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri otellere satan 1\'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şüphelilerin yurt dışından gelişlerinde satın aldıkları içkileri otellere sattığı yönünde ihbar aldı. Ekipler şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi\'nde bulunan 4 otelle iletişim halinde olduklarını belirledi. Bunun üzerine Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pazartesi günü otellere düzenledi. Operasyonda Ukrayna uyruklu I.B. ile M.F.K., G.Y., R.E., T.D. ve B.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 364 şişe içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-İçkilerden görüntü
-Genel ve detaylar 


 

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