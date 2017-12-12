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FATİH'TE İTFAİYENİN YANGINA MÜDAHALE ÇABASI...

* Dar ve çıkmaz sokağın sonunda bulunan gecekonduya  itfaiye araçları ulaşamadı

12 Aralık 2017 17:50

* Dar ve çıkmaz sokağın sonunda bulunan gecekonduya  itfaiye araçları ulaşamadı. Metrelerce hortum çeken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Fatih\'te bir gecekonduda çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yanan eve ulaşmakta zorluk çekti.
Ayvansaray da tarihi surların yanında bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar ve çıkmaz sokağın sonunda bulunan eve  itfaiye araçları ulaşamadı. Metrelerce hortum çeken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Evleri yanan iki kadın fenalık geçirdi.  Sağlık ekipleri kadınlara ilk müdahalede bulunurken komşuları da onları teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelişi
-Alevli yangın
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin dar sokaktan yürüyerek ilerlemesi
-Sağlık ekiplerinin fenalık geçiren kadınlara müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-İki çocuk ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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