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Fatih'te intihar

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA) FATİH'TE bir binanın 4

29 Mart 2018 13:37

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)
FATİH\'TE bir binanın 4. katından atlayarak intihar eden kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 7.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Akkoyunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında yaşayan Ali K.(29) binanın terasına çıkarak aşağı atladı. Arkadaşları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Daha önce intihar girişiminde bulunan Ali K\'nın intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı. 

 

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