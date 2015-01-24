Fatih'te halıya sarılı ceset bulundu

Fatih'te, bir apartmanın arkasındaki boş alanda, poşetle kaplı ve halıya sarılmış erkek cesedi üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için polis inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre, saat 17.00 sıralarında, Hoca Gıyasettin Mahallesi, Saatçi Yokuşu Sokak üzerindeki bir apartmanın arkasındaki boş alanda poşetle kaplı, halıya sarılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, inceleme yapan ekipler, cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlamadı. Ölen kişinin Bangladeş veya Suriye uyruklu olabileceği öne sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından, ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, durumu ihbar eden vatandaşların ifadesine de başvurdu. Cesedin kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlatıldı.