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FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU: 44 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2010 11:13

-FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU: 44 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Fatih'te fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları öne sürülen 44 kişi yakalandı. Aksaray'da bir eğlence yerinde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Eğlence merkezindeki 32'si kadın  44 kişi gözaltına alındı. Moldova, Belarus, Ukrayna ve Romanya uyruklu oldukları öğrenilen kadınların, fuhuş karşılığı olarak 350 ile 700 TL arasında para istedikleri belirtildi.  Şubeye getirilen şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edileceği, yabancı uyruklu olanların ise yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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