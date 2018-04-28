Fatih'te 'FETÖ' operasyonu: 63 gözaltı

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi evlilik olarak bilinen katalog evlilik yaptıkları belirtiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'FETÖ' terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içerikleriyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün izdivaç abi ve ablalarının yönlendirmesiyle evlilikleri sağlanan 103 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane illeri olmak üzere toplam 36 ilde sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 63 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adil Öksüz'ün yeğeni yakalandı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu kargo şirketine evrakları verirken yakalanan Esmaül Hüsna Öksüzgözaltına alındı. Kargoya verilmek istenen zarftan örgütün aranan amcası Üsküdar imamı Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, kızı Zeynep Şeyma Öksüz adına düzenlenmiş evraklar çıktı.

Esmaül Hüsna Öksüz’ün talimatı Adil Öksüz’ün aranan kardeşi Mehmet Öksüz’den aldığı bildirildi. Kargonun ABD’de B.S. adına gönderildiği tespit edildi. Esmaül Hüsna Öksüz polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı