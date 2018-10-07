FATİH'TE EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde ilçe genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi düzenledi. Denetim kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, eğlence mekanlarında arama yaptı. Polis ekipleri denetim sırasında herhangi bir olumsuzluğa karşı sokak başlarında önlem aldığı görüldü.

Denetimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin uygulaması

- mekanlara girilmesi

- Genel ve detaylar