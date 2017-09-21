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FATİH'TE DURDURULAN 2 OTOBÜSTEN 163 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

- Kaçakların yakalanma anı kamerada   Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin 2 otobüs ve bir otomobille yurt dışına götürülmeye çalışıldığı

21 Eylül 2017 13:31

- Kaçakların yakalanma anı kamerada
 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi\'nde bir grup kaçak göçmenin 2 otobüs ve bir otomobille yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti. 
Takibe alınan otobüsler ve otomobil operasyon düzenlenerek durduruldu. Yapılan kontrollerde kaçakları yurdışına kaçırmayı planladıkları belirlenen 3\'ü İrak uyruklu toplam 9 şüpheli  ile 72\'si çocuk toplam 163 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 6 can yeleği, 6 şambrel, 4 pompa ile 2 bin 350 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından  görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polisin otobüsleri durdurması
-Otobüslerde bulunan göçmenlerin indirilmesi
-Otobüste bulunan can yelekleri
-Göçmen bebeğin yerde emeklemesi
-Genel ve detaylar
 

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