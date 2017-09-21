FATİH'TE DURDURULAN 2 OTOBÜSTEN 163 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

- Kaçakların yakalanma anı kamerada



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi\'nde bir grup kaçak göçmenin 2 otobüs ve bir otomobille yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti.

Takibe alınan otobüsler ve otomobil operasyon düzenlenerek durduruldu. Yapılan kontrollerde kaçakları yurdışına kaçırmayı planladıkları belirlenen 3\'ü İrak uyruklu toplam 9 şüpheli ile 72\'si çocuk toplam 163 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 6 can yeleği, 6 şambrel, 4 pompa ile 2 bin 350 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

--------

(Polis Kamerası)

-Polisin otobüsleri durdurması

-Otobüslerde bulunan göçmenlerin indirilmesi

-Otobüste bulunan can yelekleri

-Göçmen bebeğin yerde emeklemesi

-Genel ve detaylar

