İstanbul'da doğalgaz faciası: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Gaz sızıntısı ve karbonmonoksit bugün 10 kişinin ölümüne neden oldu. İstanbul Fatih'teki bir evde 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu. 2 gün önce şehre geldikleri belirlenen ailenin gaz sızıntısından öldüğü tahmin ediliyor. Osmaniye'de ise mangal ile odada ısınan 3 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Bir başka kötü haber ise Konya'dan geldi. Konteynerde odun yakan 2 Suriyeli inşaat işçisi hayatlarını kaybetti.

Fatih'te bir evde 5 kişi ölü bulundu. 2 kadın, 2 çocuk ve bir erkeğin ölümüne gaz sızıntısının yol açtığı tahmin ediliyor. Iraklı 5 kişilik aile 2 gün önce İstanbul'a akrabalarının yanına kalmaya gelmişti. Hayatını kaybeden üç çocuğun yaşlarının 8, 11 ve 14 olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi. İGDAŞ ekibi de inceleme yapmak için eve geldi.

Mangaldan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi öldü

Osmaniye'de, yaktıkları mangalı ısınmak için odaya alan 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Mikail Altıntaş Sokak'ta Halil Deniz (56), oğlu Emre Deniz (23) ve eniştesi Sıtkı Korkmaz (66) dışarıda yaktıkları mangalı ısınmak için odaya aldıktan sonra uyudu. Sabah yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, kaldırıldıkları Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Deniz'in iki gün önce annesini kaybettiği, eniştesi Sıtkı Korkmaz'ın da cenaze nedeniyle evde bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da da facia: 2 kişi öldü 1 kişi komada

Konya’da, çalıştıkları inşaatta kamyonet kasasından oluşturulan konteynerde kalan 3 Suriyeli, ısınmak için bir kova içinde yaktıkları odunlardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Suriyeli’lerden ikisi yaşamını yitirirken, biri koma halinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 06.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Kayacık Araplar Mahallesi Cacebey Sokaktaki bir inşaatın önündeki konteynerde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammet Zervini, 20 yaşındaki Mustafa Javuer ve 26 yaşındaki Cesim El Musd 10 gün önce inşaatta işçi olarak çalışmaya başladı. Çalıştıkları inşaatın önünde, kamyonet kasasından oluşturulan konteynerde barınan 3 arkadaş, iddiaya göre dün akşam ısınmak için bir kova içine odun koyup yaktı. Ardından bir kanepede 3’ü birlikte uyudu.

Sabah gelen işçiler buldu

Sabah işe gelen diğer işçiler, konteynerin dumanla kaplı ve 3 Suriyelinin hareketsiz yattığını gördü. 3 kişiyi konteynerden çıkartıp, yakındaki bir işyerine götüren işçiler ambulans çağırdı. Duman ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Muhammet Zervini ve Mustafa Javuer ambulansla Meram Tıp Fakültesi’ne, Cesim El Musd da Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Mustafa Javuer ve Cesim El Musd, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Muhammet Zervini ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Vali: Şahısların bizde kaydı yok

Olay yerinde inceleme yapan Konya Valisi Muhammer Erol, ”Adli soruşturma devam ediyor. Şahısların bizde her hangi bir kayıtları yok. Muhtemelen ısınmak için kovada ateş yakmışlar. Kovayıda yattıkları yere almışlar, sanki intihar etmişler” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.