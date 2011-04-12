-FATİH'TE CİNAYET: 2 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Kumkapı'da bir otelde 1'i kadın 2 kişi başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Türkeli Caddesi Hemşehri Sokak'taki Bahar Oteli'nin işletmecisi Nusret Şakar (46) ile arkadaşı Gürcistan uyruklu Roza İsmailova (31) komşuları tarafından otelin birinci katında başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Şakar ve İsmailova'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polislerin incelemeleri sırasında olay yerine gelen ve fenalaşan Şakar'ın eşi ile kızına ambulansta müdahale edildi. Otelin 9 müşterisi de bilgilerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Şakar ile Gürcistan uyruklu 3 otel çalışanı arasında bir süredir tartışmalar yaşandığı, dün akşam saatlerinde kavga çıktığı öğrenildi. Polisin, valizlerini toplayarak otelden ayrıldıkları belirlenen 3 otel çalışanını aradığı bildirildi.