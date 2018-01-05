Fatih'te can pazarı: Anne ve bebeği alevler arasından kurtarıldı (1)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te bir dairede çıkan yangında anne ve bebeği son anda kurtarıldı.

Fatih\'te 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Suriyeli genç kadın ile bebeğini daireden çıkardı. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü.

Fatih Karagümrük Mahallesi, Melek Hoca Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangına itfaiye müdahale etti

İtfaiye ekibi, dairede bulunan Suriye uyruklu bir anne ve 3 çocuğunu evden çıkarırken, dumandan etkilen anne ve çocuklarına ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Anne ve çocukları daha sonra hastaneye

kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

(FOTOĞRAFLI)