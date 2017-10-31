T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih'te bir kişi ölü bulundu

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'de cadde üzerinde bir kişi ölü bulundu

31 Ekim 2017 02:29

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'de cadde üzerinde bir kişi ölü bulundu. Polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken ceset, otopsi için ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı 
Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi\'nde Tekstil dükkanın önündeki yaya kaldırımda saat 22.15 sıralarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 55 - 60 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin çevresinde güvenlik şeridi çekti. 
Ölen kişinin üzerinde kimlik çıkmadığını yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve çevresinde incelemelerde bulundu. 
Cesette herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİİSTANBULDHAFATİHPolisYenibosna Adli Tıp KurumunaMahallesi Namık Kemal Caddesi TekstilKısaOlayYenibosna Adli Tıp KurumuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24