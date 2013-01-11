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Fatih'te 'başörtüsüne her yerde özgürlük' protestosu

Özgür-Der: Üniversiteler ve imam hatipler haricinde okullarda ve kamu hayatında devam eden başörtüsü yasağı utancına son verilmelidir

11 Ocak 2013 21:43

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) İstanbul Fatih'te yarın düzenlenecek basın açıklaması öncesinde başörtüsüne yönelik "Şartsız-Sınırsız Özgürlük!" taleplerini dile getirdi.

Özgür- Der'in 12 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek basın açıklaması öncesinde yaptığı açıklama şöyle;

"Yasakçı bir zihniyetle hazırlanan kılık-kıyafet yönetmeliğinin iptal edilmesini; kamu hayatında şartsız ve sınırsız bir şekilde başörtüsü serbestîsinin sağlanmasını istiyoruz.

Üniversiteler ve imam hatipler haricinde okullarda ve kamu hayatında devam eden başörtüsü yasağı utancına son verilmelidir. Hükümet, hakkı ve hukuku yaralayan bu ayıbı daha fazla sürdürmemeli, sınırlı/lokal adımlarla özgürlükçü bir siyaset izlenemeyeceğinin farkına varmalıdır." denildi.

Konuyla ilgili 12 Ocak Cumartesi günü 13.00’te Fatih-Saraçhane Parkı’nda basın açıklaması yapılacaktır.

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