Fatih'te 2,5 saat süren rehine krizi sona erdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı semtinde S.D isimli bir genç, aynı evde yaşadığı 2 kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı. S.D. polis ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmaları sonucunda ikna edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Silivrikapı caddesindeki bir apartmanın birinci katında, uyuşturucu bağımlısı S.D, ailesiyle tartıştıktan sonra dayısı ve erkek kardeşini tüfekle rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra S.D'yi ikna etmek için görüşmelere başladı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalarda keskin nişancılar evin çevresinde konuşlandı. Polis ekipleri ve S. D'nin babasının yaklaşık 2,5 saatlik ikna çalışmaları sonucunda, uyuşturucu bağımlısı genç, tüfeği polis ekiplerine vererek, teslim oldu. Olayı izlemek için evin çevresinde toplanan çok sayıda vatandaşı gören S. D. bir süre evden çıkmak istemedi. Polis ekipleri, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra S. D'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bu arada, daha önce uyuşturucu suçundan 6 yıl hapis yatan S.D'nin, 36 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.